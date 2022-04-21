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В Хакасии вынесли приговор убийце семьи из пяти человек
21.4.2022 22:10
Фото: sm-news.ru
В Хакасии получил пожизненный срок местный житель, обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Среди жертв преступления, совершенного летом прошлого года, был восьмилетний ребенок.
Как стало известно, 35-летний житель населенного пункта Джирим Ширинского района признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено п.п. "а", "в" ч.2 ст.105 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать его мужчине предстоит в условиях колонии.
ЧП случилось летом прошлого года. В ходе расследования и суда установлено, что осужденный в прошлом поддерживал отношения с 30-летней местной жительницей. Когда она решила прекратить связь, мужчина решил отомстить.
По материалам уголовного дела, утром 5 августа 2021 года, будучи пьяным, злоумышленник пришел в дом, где проживала семья его знакомой. Там он последовательно расправился с 58-летним отцом женщины и его братом-близнецом, ее 56-летней матерью, 19-летним братом и 8-летней дочерью. Все они погибли на месте от ножевых ранений.
Местные жители задержали подозреваемого вскоре после трагического происшествия.
Ранее в Калининградской области вынесли вердикт по делу экс-главы города Мамоново. Светловский районный суд признал Хаважу Хашиева виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего). Бывший чиновник проведет в исправительной колонии строгого режима шесть лет.
ЧП случилось летом 2020 года, когда Хашиев в ходе конфликта с 44-летним знакомым ударил его ножом в область груди, а затем покинул место происшествия. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался от полученного повреждения.
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