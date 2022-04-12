Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-главу калининградского Мамоново осудили на 6 лет за убийство

12.4.2022 19:34

Фото: sledcom.ru



В Калининградской области на основании вердикта присяжных вынесли приговор по делу экс-главы города Мамоново, передают российские СМИ.



Светловский районный суд признал его виновным. Хаважу Хашиева приговорили к наказанию в виде шести лет лишения свободы, информирует пресс-служба суда. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.



Экс-глава города Мамоново летом 2020 года стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего). По версии следствия, преступление было совершено 4 июля 2020 года, когда в ходе ссоры с 44-летним знакомым Хашиев ударил его ножом в грудь, а затем покинул место происшествия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где он умер через несколько часов от полученного повреждения.



Коллегия присяжных заседателей, рассматривая собранные по этому делу материалы, пришла к выводу, что подсудимый виновен, но при этом заслуживает снисхождения. Дело в том, что в ходе расследования и суда он частично признал вину, а также имеет заболевания и награды. Кроме того, Хашиев содержит детей малолетнего возраста.



Ранее правоохранительные органы Тульской области задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и смертельно ранил женщину. ЧП случилось в населенном пункте Шилово Ефремовского района, где на улице произошел конфликт между не раз судимым 62-летним мужчиной и 42-летней женщиной, которая сделала ему замечание из-за появление в общественном месте в пьяном виде. Подозреваемый начал стрелять, смертельно ранив пострадавшую, после чего скрылся.



На поиски злоумышленника направили все силы областной полиции и Росгвардии. В результате подозреваемого обнаружили на расстоянии около 20 км от места первого преступления. Злоумышленник пытался спрятаться в сарае на территории поселка Восточный. Заметив полицейских, мужчина начал оказывать сопротивление. Он не менее двух раз выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, после чего спецназовцами был открыт ответный огонь. Подозреваемый получил ранение ноги, после оказания первой помощи его доставили в медицинское учреждение.



Автор: Злата Богатова

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