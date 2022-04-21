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В Коми признанного иноагентом депутата исключили из президиума Госсовета


21.4.2022 21:20
В Коми признанного иноагентом депутата исключили из президиума ГоссоветаФото: vk.com

Депутаты Госсовета Коми приняли решение об исключении из президиума регионального парламента Виктора Воробьева, который является руководителем фракции КПРФ.

Ранее он вошел в число лиц, которых власти РФ официально признали СМИ-иноагентом.

Как стало известно, соответствующее постановление парламентарии приняли большинством голосов, передает агентство "Интерфакс". Виктор Воробьев включен в официальный реестр СМИ, которые выполняют функции иноагента, под номером 127.

В минувшем марте Воробьев был лишен права выступать на двух заседаниях регионального парламента. Причиной этого стало нарушение депутатской этики - так оценили его административный арест, который произошел после участия главы фракциив несогласованном мероприятии в Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе Министерство юстиции РФ вновь обновило список россиян, признанных СМИ-иноагентами. Статус получили девять человек, включая психолога Марину Сабунаеву, карикатуриста Сергея Елкина, журналиста Юрия Дудя и известного политолога Екатерину Шульман, которая в тот момент находилась за пределами РФ. В общей сложности в этот реестр входят уже 142 человека.

Автор: Злата Богатова

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