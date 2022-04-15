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Минюст: Дудь и Шульман признаны иноагентами


15.4.2022 21:44
Минюст: Дудь и Шульман признаны иноагентамиФото: radiokp.ru

Министерство юстиции РФ расширило список российских граждан, которые официально считаются СМИ-иноагентами.

В перечень добавили девять человек, среди которых политолог Екатерина Шульман и журналист Юрий Дудь.

В список, насчитывающий уже 142 СМИ-иноагентов, также включили журналистов Карена Шаиняна, Романа Доброхотова, Алексея Семенова и Кирилла Кругликова, психолога Марину Сабунаеву, карикатуриста Сергея Елкина и Регину Дзугкоеву, которая возглавляет Дальневосточное движение "Маяк" (в конце прошлого года было официально признано НКО-иноагентом).

Ранее доцент и кандидат наук Екатерина Шульман, преподававшая в РАНХиГС и Шанинке и в течение некоторого времени входившая в президентский Совет по правам человека, сообщила об отъезде из РФ.

Экс-главред и замгендиректора Sports.ru Юрий Дуль, получивший широкую известность как видеоблогер и автор фильмов, в октябре 2021 года был оштрафован на 100 тыс. рублей. В его интервью с блогером Ивангаем (Иваном Рудским) и рэпером Моргенштерном (Алишером Валеевым) выявили признаки пропаганды наркотиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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