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Политолог Шульман уехала из России


04:13
Политолог Шульман уехала из РоссииФото: lenta.ru

Известный российский политолог Екатерина Шульман на некоторое время переехала в Германию в качестве стипендиата фонда Роберта Боша.

По ее мнению, отъезд из РФ носит деловой характер, поэтому не стоит его воспринимать как некую эмиграцию.

Российский политолог Екатерина Шульман рассказала о том, что покинула РФ, в эфире YouTube-канала "Живой гвоздь". Пояснив, что сейчас находится в Германии, она отметила, что приехала в Европу на год в качестве стипендиата фонда Роберта Боша.

По словам Шульман, еще весной прошлого года она получила приглашение фонда для участия в программе, и переписка по этим вопросам могла бы продолжаться еще и в следующем году, но пришлось действовать с учетом неких "чрезвычайных обстоятельств". Политолог также отметила, что не намерена изображать из себя "жертву репрессий".

Фонд Роберта Боша представляет собой один из наиболее крупных частных предпринимательских фондов в ФРГ. Программа стипендий, предназначенная для поддержки американо-немецких отношений, была запущена им в прошлом году. Как указано на сайте организации, многие стипендиаты стараются "укреплять узы дружбы и взаимопонимания" между двумя государствами "как в профессиональном, так и в личном кругу".

Кандидат политических наук Екатерина Шульман в прошлом являлась доцентом кафедры политических и правовых учений Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, также известная как "Шанинка"). Сейчас ее имени нет среди представителей педагогического состава этого вуза. Шульман — преподаватель кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС. В период с декабря 2018 года на протяжении почти года политолог была членом Совета по правам человека при президенте РФ.

В первых числах апреля "Коммерсантъ" рассказал о том, как МВД сделало запрос в "Шанинку" по поводу нескольких преподавателей. Помимо Екатерины Шульман, среди них оказались историк Илья Будрайтскис и социологи Григорий Юдин и Константин Гаазе.

Напомним, несколько дней назад глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг домыслы об его возможном отъезде из РФ. По его словам, в тот момент он действительно находился в Израиле, но уже в самое ближайшее время должен возвратиться в Москву, чтобы представить отчет Счетной палаты в Совфеде.

Подобные слухи в свой адрес прокомментировала и российская ведущая Ксения Собчак. По ее словам, место жительства она "не меняла" и сейчас находится в Подмосковье. Журналистка опубликовала пост вскоре после того, как издание Haaretz рассказало, что Собчак, уехавшая из России с сыном еще в первых числах марта и продавшая роскошную квартиру в центре Москвы, получила паспорт гражданки Израиля. Светская львица разметила ответ в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", добавив сделанное в России видео.

Автор: Злата Богатова

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