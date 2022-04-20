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В зоопарке Калининграда родились семеро козлят


20.4.2022 21:05
В зоопарке Калининграда родились семеро козлятФото: vash-dachnyi.ru

Новыми обитателями - новорожденными козлятами, которых оказалось, как в сказке, семеро - пополнился зоопарк Калининграда.

Сотрудники зверинца рассказали об этом знаменательном событии в телеграме организации.

Как стало известно, на свет появились четыре ангорских козленка и три нубийских. Все малыши пока еще находятся с мамами, которые кормят их молоком.

Предполагается, что примерно через полтора месяца, когда козлята уже достаточно окрепнут, они смогут пополнить "зверский" штат контактной площадки Прыг-Скок. Сотрудники зверинца шутят, что совсем скоро их новые питомцы уже будут "нагло толкать" посетителей своими мордочками, "жевать подолы" их платьев и оттаптывать "ноги своими острыми копытцами".

В Калининграде находится один из наиболее больших и старых зоопарков современной России. Он был основан в 1896 году. Вторую мировую войну смогли пережить лишь четверо питомцев - барсук, бегемот, лань и осел. На сегодняшний день в коллекции зоопарка, также являющегося дендропарком, на площади в 16,5 га обитают порядка 2000 особей. Там представлены примерно триста видов самых разных животных, отмечают специалисты.

Напомним, в начале года в зоопарке Калининграда предотвратили побег трубкозуба. Зверек по кличке Терри сначала из зимнего вольера смог попасть в летний, после чего приступил к рытью подземного лаза. Возможный побег удалось пресечь благодаря бдительности охраны и вовремя принятым действиям сотрудников зоопарка. Им пришлось поработать лопатами, извлекая Терри на поверхность земли, а также выманивать его из лаза лакомством (для этого использовали мучных червей). Действовать нужно было очень быстро, иначе трубкозуб мог замерзнуть и простудиться.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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