Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В зоопарке Калининграда родились семеро козлят

20.4.2022 21:05

Фото: vash-dachnyi.ru



Новыми обитателями - новорожденными козлятами, которых оказалось, как в сказке, семеро - пополнился зоопарк Калининграда.



Сотрудники зверинца рассказали об этом знаменательном событии в телеграме организации.



Как стало известно, на свет появились четыре ангорских козленка и три нубийских. Все малыши пока еще находятся с мамами, которые кормят их молоком.



Предполагается, что примерно через полтора месяца, когда козлята уже достаточно окрепнут, они смогут пополнить "зверский" штат контактной площадки Прыг-Скок. Сотрудники зверинца шутят, что совсем скоро их новые питомцы уже будут "нагло толкать" посетителей своими мордочками, "жевать подолы" их платьев и оттаптывать "ноги своими острыми копытцами".



В Калининграде находится один из наиболее больших и старых зоопарков современной России. Он был основан в 1896 году. Вторую мировую войну смогли пережить лишь четверо питомцев - барсук, бегемот, лань и осел. На сегодняшний день в коллекции зоопарка, также являющегося дендропарком, на площади в 16,5 га обитают порядка 2000 особей. Там представлены примерно триста видов самых разных животных, отмечают специалисты.



Напомним, в начале года в зоопарке Калининграда предотвратили побег трубкозуба. Зверек по кличке Терри сначала из зимнего вольера смог попасть в летний, после чего приступил к рытью подземного лаза. Возможный побег удалось пресечь благодаря бдительности охраны и вовремя принятым действиям сотрудников зоопарка. Им пришлось поработать лопатами, извлекая Терри на поверхность земли, а также выманивать его из лаза лакомством (для этого использовали мучных червей). Действовать нужно было очень быстро, иначе трубкозуб мог замерзнуть и простудиться.



Автор: Злата Богатова

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