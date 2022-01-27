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В зоопарке Калининграда предотвратили побег трубкозуба
27.1.2022 17:00
Фото: smi2.net
Побег редкого животного африканского трубкозуба удалось предотвратить сотрудникам зоопарка в Калининграде.
О случившемся рассказала руководитель учреждения Светлана Соколова, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, минувший ночью зверинец чуть не покинул трубкозуб по кличке Терри. Животное сначала из зимнего вольера смогло попасть в летний, после чего приступило к рытью подземного лаза. Возможный побег удалось предотвратить благодаря бдительности охраны и вовремя принятым действиям сотрудников зоопарка, пояснила Светлана Соколова.
Работникам зверинца пришлось поработать лопатами, извлекая Терри на поверхность земли, а также выманивать его из лаза лакомством. Для этого сотрудники использовали мучных червей. По словам Соколовой, действовать нужно было очень быстро, иначе трубкозуб мог замерзнуть и простудиться.
Трубкозуб является млекопитающим средних размеров, визуально похожим на поросенка с удлиненной мордой и заячьими ушами. Сильный мускулистый хвост нередко сравнивают с кенгуриным. Название это животное получило в связи с особенностями строения коренных зубов. Они состоят из сросшихся дентиновых трубочек, лишены эмали и корней и практически постоянно растут.
Сейчас в России в неволе содержатся лишь семь таких животных, они находятся в четырех зоопарках. Трубкозубы считаются достаточно скрытными и малозаметными, период их активности приходится на темное время суток. Животные способны очень быстро рыть норы даже в твердом грунте. Умело орудуя сильными передними лапами, они способны в мягкой земле выкопать ямы быстрее, чем это смогут сделать несколько человек с лопатами.
По словам специалистов, для создания ямы глубиной в метр трубкозубу требуется меньше пяти минут. В естественных условиях трубкозубы создают гнездовые норы длиной до тринадцати метров, которые имеют целый ряд выходов и заканчиваются просторной камерой.
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