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Женская сеть myJulia.ru
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Бекхэм передал свой Instagram врачу из Харькова
21.3.2022 12:34
Фото: on-woman.com
Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм решил на некоторое время передать аккаунт в Instagram врачу перинатального центра в Харькове, пишет интернет-газета "Фонтанка".
Спортсмен, на страницу которого сейчас подписано порядка 71 млн пользователей, запустил сбор средств для жителей Украины совместно с UNICEF.
Последний пост от имени 46-летнего футболиста был опубликован накануне, 20 марта. В этой публикации Дэвид Бекхэм сообщил, что теперь на его странице будут появляться сведения от врача из Харькова, которая возглавляет местный перинатальный центр.
Бэкхем рассказал, что его подписчикам представится возможность получить представление "о замечательной работе, которую Ирина и другие врачи" продолжают сейчас вести для спасения жизней на Украине. Футболист также призвал всех неравнодушных оказать посильную помощь UNICEF.
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