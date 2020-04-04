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Шарапова опубликовала свой номер телефона, призвав болельщиков к общению
4.4.2020 23:18
Фото: vk.com
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в соцсетях свой новый номер телефона.
Бывшая первая ракетка планеты обратилась к подписчикам с призывом к общению.
Знаменитая спортсменка предложила болельщикам общаться во время самоизоляции, которая во многих странах была объявлена в связи с пандемией коронавируса.
По словам Марии Шараповой, сейчас "мы все вместе оказались в этой ситуации". Она "получила новый номер" и решила дать его своим подписчикам. Теннисистка предложила людям писать на номер 310-564-7981, рассказывать, как идут дела, задавать вопросы или просто поздороваться.
Позднее 32-летняя теннисистка уточнила, что пока может ответить лишь своим подписчикам из Канады и Соединенных Штатов. Вместе с тем, Шарапова выразила надежду, что скоро сможет общаться и с людьми из других стран.
Не так давно спортсменка объявила, что прощается с теннисом.
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