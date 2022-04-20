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Уволен сотрудник Минкультуры, разрешивший онлайн-прокат фильма Верховена «Искушение»


20.4.2022 11:36
Уволен сотрудник Минкультуры, разрешивший онлайн-прокат фильма Верховена «Искушение»Фото: veronavisita.it

Министерство культуры РФ уволило представителя департамента кинематографии, который ранее оформлял документы для онлайн-проката ленты "Искушение", снятой известным режиссером Полом Верховеном. Как указали в ведомстве, незаконно выданное прокатное удостоверение к настоящему времени уже отозвали, передает "Интерфакс".

В пресс-службе Минультуры сообщили, что в ведомство поступило обращение от кинопроизводителей франко-голландской ленты "Искушение" Пола Верховена. После этого была инициирована проверка, в ходе которой выявили нарушения, допущенные при оформлении прокатного удостоверения. По итогам проверки указанного сотрудника решено уволить. Кроме того, "строгий выговор" объявлен руководителю департамента кинематографии и цифрового развития ведомства.

В Минкультуры пояснили, что содержание картины не соответствует действующему законодательству РФ.

Ранее предполагалось, что фильм Верховена может выйти в прокат на территории РФ в октябре прошлого года, но незадолго до этого Минкультуры отказалось выдавать разрешающие документы компании Capella Film, которая выступала в качестве прокатчика. Причиной этого стали выявленные в фильме провокационные сцены.

Главные роли в этой картины сыграли Виржини Эфира, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. Сюжет описывает события, происходившие с католической монахиней Бенедетте,  жившей в XVII веке.

Автор: Злата Богатова

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