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Минкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму Верховена
14:02
Фото: veronavisita.it
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение кинокартине "Искушение", созданной известным голландским и американским режиссером Полом Верховеном. С соответствующим приказом можно ознакомиться на официальном сайте российского ведомства.
Как указывается в этом документе, компании Capella Film решено отказать в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Искушение". Министерство, информируя об этом, ссылается на действующие в РФ Правила выдачи прокатных удостоверений. Ранее предполагалось, что кинокартина "Искушение", номинированная на Золотую пальмовую ветвь фестиваля в Каннах, выйдет в прокат в РФ уже 7 октября.
Главных героинь в этом фильме сыграли Виржини Эфира, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. Сюжет ленты посвящен жившей в XVII веке католической монахине Бенедетте, которую посещали как религиозные, так и эротические видения. При создании сценария фильма авторы обращались к книге "Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения" Джудит Браун.
Аббатисса Бенедетта Карлини является реальным человеком. Обладая большим авторитетом и влиянием в церковной общине, она была лишена должности за интимную связь с монахиней Бартолемеей. После этого она провела тридцать пять лет в заточении, вплоть до самой смерти. Монахиня во время допросов утверждала, что в аббатиссу время от времени вселялся демон. В такие периоды она вступала с ней в близкие отношения.
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