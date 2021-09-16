Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минкультуры не выдало прокатное удостоверение новому фильму Верховена

14:02

Фото: veronavisita.it



Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение кинокартине "Искушение", созданной известным голландским и американским режиссером Полом Верховеном. С соответствующим приказом можно ознакомиться на официальном сайте российского ведомства.



Как указывается в этом документе, компании Capella Film решено отказать в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Искушение". Министерство, информируя об этом, ссылается на действующие в РФ Правила выдачи прокатных удостоверений. Ранее предполагалось, что кинокартина "Искушение", номинированная на Золотую пальмовую ветвь фестиваля в Каннах, выйдет в прокат в РФ уже 7 октября.



Главных героинь в этом фильме сыграли Виржини Эфира, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. Сюжет ленты посвящен жившей в XVII веке католической монахине Бенедетте, которую посещали как религиозные, так и эротические видения. При создании сценария фильма авторы обращались к книге "Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения" Джудит Браун.



Аббатисса Бенедетта Карлини является реальным человеком. Обладая большим авторитетом и влиянием в церковной общине, она была лишена должности за интимную связь с монахиней Бартолемеей. После этого она провела тридцать пять лет в заточении, вплоть до самой смерти. Монахиня во время допросов утверждала, что в аббатиссу время от времени вселялся демон. В такие периоды она вступала с ней в близкие отношения.



Автор: Злата Богатова

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