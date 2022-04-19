Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Danone прекращает поставки в РФ брендов Alpro и Evian

11:13

Фото: kurer-sreda.ru



Французская компания Danone сосредоточит деятельность в РФ на производстве основных молочных продуктов, передает ТАСС.



В организации приняли решение о прекращении поставок в Россию ряда дочерних брендов.



Компания Danone больше не будет поставлять в Россию Alpro и Evian, указано в отчете по итогам I квартала 2022 года, который был опубликован в среду. Руководство организации намерено в значительной степени адаптировать деятельность на территории РФ, отмечается в тексте. Работа компании будет переориентирована на производство основных видов молочной продукции, а также детского и медицинского питания.



В отчете также говорится о том, что компания замораживает все новые инвестиции, в том числе, рекламные компании и продвижение своих брендов в РФ. Отмечается, что Danone не будет выводить из страны "наличные, дивиденды или прибыль". При этом полученный в России доход в виде пожертвований направят организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.



Накануне стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение приостановить деятельность на территории России. В заявлении компании указывалось, что 2500 сотрудников в РФ смогут продолжить работу и получать доход в течение подготовительного периода.



Автор: Злата Богатова

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