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Danone прекращает поставки в РФ брендов Alpro и Evian
11:13
Фото: kurer-sreda.ru
Французская компания Danone сосредоточит деятельность в РФ на производстве основных молочных продуктов, передает ТАСС.
В организации приняли решение о прекращении поставок в Россию ряда дочерних брендов.
Компания Danone больше не будет поставлять в Россию Alpro и Evian, указано в отчете по итогам I квартала 2022 года, который был опубликован в среду. Руководство организации намерено в значительной степени адаптировать деятельность на территории РФ, отмечается в тексте. Работа компании будет переориентирована на производство основных видов молочной продукции, а также детского и медицинского питания.
В отчете также говорится о том, что компания замораживает все новые инвестиции, в том числе, рекламные компании и продвижение своих брендов в РФ. Отмечается, что Danone не будет выводить из страны "наличные, дивиденды или прибыль". При этом полученный в России доход в виде пожертвований направят организациям, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи.
Накануне стало известно, что немецкий производитель бытовой химии Henkel принял решение приостановить деятельность на территории России. В заявлении компании указывалось, что 2500 сотрудников в РФ смогут продолжить работу и получать доход в течение подготовительного периода.
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