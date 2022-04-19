ИнтерНовости - новости в стране и мире
Макрон: Франция не нуждается в российском газе
Макрон: Франция не нуждается в российском газе
В Колумбии пойман главарь крупнейшего наркокартеля Проклятый Патрик
В Колумбии пойман главарь крупнейшего наркокартеля Проклятый Патрик
Henkel приостанавливает деятельность в России
Henkel приостанавливает деятельность в России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Danone прекращает поставки в РФ брендов Alpro и EvianDanone прекращает поставки в РФ брендов Alpro и Evian
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Генерал Шаманов рассказал о следующем этапе спецоперацииГенерал Шаманов рассказал о следующем этапе спецоперации
Назван витамин, помогающий повысить работоспособность мозгаНазван витамин, помогающий повысить работоспособность мозга
В Хабаровске арестовали бывшего замминистра по развитию Дальнего ВостокаВ Хабаровске арестовали бывшего замминистра по развитию Дальнего Востока

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»


10:39
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»Фото: vk.com

На Урале сотрудниками ФСБ выявлена группа мигрантов, вербовавших членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (деятельность этой организации в России признана террористической и официально запрещена).

Задержаны пять человек, сообщает ТАСС.

В Свердловской области сотрудники ФСБ России пресекли действия законспирированной ячейки международной террористической организации, в ее состав входили пятеро уроженцев стран Центрально-Азиатского региона. Как отметили представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, в отношении задержанных уже заведено уголовное дело по соответствующей статье.

По данным правоохранителей, мигранты распространяли идеологию группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в России признана террористической, ее деятельность официально запрещена), а также занимались вербовкой новых членов организации. Противоправные действия осуществлялись по указанию зарубежных эмиссаров, указано в сообщении.

Отмечается, что задержанные вербовали в свои ряды проживающих в РФ мусульман и трудовых мигрантов, проводя конспиративные собрания. В ходе обысков, проводившихся по месту проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты пропагандистские материалы указанной группировки, а также электронные носители, которые могли использоваться в целях осуществления экстремистской деятельности.

Напомним, на прошлой неделе сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность сторонников "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка ранее была признана террористической, в РФ она официально запрещена), на территории Калужской области. Один из задержанных намеревался осуществить теракт, выбрав для атаки военный объект.

Представители спецслужбы смогли задержать четырех членов законспирированной ячейки запрещенной организации. Силовики обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых специально оборудованный тайник, где находились различные компоненты и составные части, необходимые для кустарного изготовления взрывного устройства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

В РФ возросло число нарушений среди мигрантовВ РФ возросло число нарушений среди мигрантов
При обстреле Брянской области пострадали семь человекПри обстреле Брянской области пострадали семь человек
Мэра болгарской Варны обвинили в халатностиМэра болгарской Варны обвинили в халатности
Елизавета II пропустит пасхальное богослужениеЕлизавета II пропустит пасхальное богослужение
Медведчук предложил обменять его на военнослужащих и жителей МариуполяМедведчук предложил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru