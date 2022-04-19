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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
10:39
Фото: vk.com
На Урале сотрудниками ФСБ выявлена группа мигрантов, вербовавших членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (деятельность этой организации в России признана террористической и официально запрещена).
Задержаны пять человек, сообщает ТАСС.
В Свердловской области сотрудники ФСБ России пресекли действия законспирированной ячейки международной террористической организации, в ее состав входили пятеро уроженцев стран Центрально-Азиатского региона. Как отметили представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, в отношении задержанных уже заведено уголовное дело по соответствующей статье.
По данным правоохранителей, мигранты распространяли идеологию группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (в России признана террористической, ее деятельность официально запрещена), а также занимались вербовкой новых членов организации. Противоправные действия осуществлялись по указанию зарубежных эмиссаров, указано в сообщении.
Отмечается, что задержанные вербовали в свои ряды проживающих в РФ мусульман и трудовых мигрантов, проводя конспиративные собрания. В ходе обысков, проводившихся по месту проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты пропагандистские материалы указанной группировки, а также электронные носители, которые могли использоваться в целях осуществления экстремистской деятельности.
Напомним, на прошлой неделе сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность сторонников "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка ранее была признана террористической, в РФ она официально запрещена), на территории Калужской области. Один из задержанных намеревался осуществить теракт, выбрав для атаки военный объект.
Представители спецслужбы смогли задержать четырех членов законспирированной ячейки запрещенной организации. Силовики обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых специально оборудованный тайник, где находились различные компоненты и составные части, необходимые для кустарного изготовления взрывного устройства.
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