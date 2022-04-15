Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ сообщает о пресечении теракта на военном объекте под Калугой

15.4.2022 17:10

Фото: vk.com



На территории Калужской области сотрудникам ФСБ удалось пресечь деятельность сторонников "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка ранее была признана террористической, в РФ она официально запрещена), передают российские СМИ.



Один из задержанных намеревался осуществить теракт, выбрав для атаки военный объект.



Представители спецслужбы смогли задержать четырех членов законспирированной ячейки запрещенной организации, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как стало известно, силовики обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых специально оборудованный тайник, где находились различные компоненты и составные части, необходимые для кустарного изготовления взрывного устройства.



Отмечается, что у подозреваемых обнаружили и изъяли различные средства конспиративной связи, в которых выявили инструкции по созданию СВУ, а также переписку с сообщниками, которые находятся в странах Ближнего Востока. Следственное подразделение ФСБ РФ по факту произошедшего уже возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к теракту").



Какие-либо сведения о личных данных задержанных и других деталях осуществленной под Калугой спецоперации представители ФСБ пока не приводят.



Напомним, в минувшем феврале ФСБ России предотвратила террористическую атаку, которая готовилась в одной из православных церквей на территории Крымского полуострова. К преступлению могут быть причастны сторонники запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый сектор".



В рамках расследования этого дела задержали в общей сложности шесть человек, все они являются гражданами РФ и не так давно стали членами украинской радикальной группировки. В ходе обыска, который проводился в гараже одного из подозреваемых, силовики обнаружили и изъяли компоненты, предназначенные для кустарного создания взрывного устройства с поражающими элементами, а также взрывчатые вещества.



Автор: Злата Богатова

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