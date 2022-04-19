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В Петербург под видом бананов из Эквадора ввезли более 40 кг кокаина
19.4.2022 20:29
Фото: flashsiberia.com
В Санкт-Петербург под видом выращенных в Эквадоре бананов пытались ввезти свыше 40 килограмм кокаина, передают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Балтийской таможни. Партия наркотического средства была вовремя выявлена и изъята из незаконного оборота.
По предварительным оценкам, на "черном" рынке примерная стоимость этой партии кокаина могла оказаться выше 600 млн рублей.
Как указано в официальном сообщении таможни, зелье было упаковано в сорок прямоугольных брикетов. Их обнаружили во время проверки груза, прибывшего на таможенный пост Лесной порт. Российские таможенники осматривали рефрижераторные контейнеры, которые находились на борту судна, плывшего из Бельгии.
Предполагалось, что груз, обозначенный в декларации как выращенные в Эквадоре бананы, будет доставлен на склад сети продуктовых супермаркетов, отмечают представители ведомства. По факту инцидента Балтийская таможня уже возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупных размерах).
Ранее правоохранительные органы Колумбии смогли задержать одного из лидеров крупнейшего наркокартеля республики Фаусто Паласиоса. В криминальных кругах он получил известность под прозвищем Проклятый Патрик. Как рассказал глава Минобороны страны Диего Молано, полицейские осуществили спецоперацию по задержанию опасного преступника совместно с военными.
Паласиос, по данным местных властей, ранее заочно был обвинен в целом ряде тяжких преступлений, в частности, торговле наркотиками и вымогательстве. Кроме того, ему инкриминируют участие в преступном сговоре. Задержанный лидер "Клана залива" считался одним из самых разыскиваемых преступников страны. За сведения о нем власти страны ранее объявили солидное вознаграждение.
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