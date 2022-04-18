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В Колумбии пойман главарь крупнейшего наркокартеля Проклятый Патрик
18.4.2022 20:36
Фото: persgroep.net
Правоохранительные органы Колумбии смогли задержать одного из лидеров крупнейшего наркокартеля республики Фаусто Паласиоса.
В криминальных кругах он получил известность под прозвищем Проклятый Патрик, рассказал глава Минобороны страны Диего Молано.
Полицейские осуществили спецоперацию по задержанию главаря банды, входящей в состав наркокартеля "Клан залива", совместно с военными, передает ТАСС. Фаусто Паласиос, по данным местных властей, ранее заочно был обвинен в целом ряде тяжких преступлений, в частности, торговле наркотиками и вымогательстве. Кроме того, ему инкриминируют участие в преступном сговоре.
Как подчеркнул глава Минобороны Колумбии Диего Молано, задержанный лидер "Клана залива" считался одним из самых разыскиваемых преступников страны. За сведения о нем власти страны ранее объявили солидное вознаграждение.
В прошлом Паласиос был главарем бандформирования, получившего печальную известность как "Мануэль Хосе Гайтан". Около десяти лет назад он стал активным членом "Клан залива".
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