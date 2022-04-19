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В Хабаровске арестовали бывшего замминистра по развитию Дальнего Востока
19.4.2022 19:32
Фото: kompromat.wiki
Александр Крутиков, ранее занимавший пост замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, арестован в Хабаровске, передает агентство "Интерфакс".
Экс-чиновник оказался фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.
В соответствии с решением суда Центрального района Хабаровска Александр Крутиков арестован на период до 5 июня этого года. Как пояснили в суде, речь идет об уголовном деле, которое возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Со ссылкой на собственный информированный источник агентство уточняет, что арест экс-чиновника может быть связан с расследованием, которое правоохранительные органы проводят в связи с нарушениями в лесной сфере региона.
Крутикова назначили замминистра осенью 2016 года. До того он возглавлял департамент обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвостокразвития РФ.
Ранее в Калининградской области вынесли вердикт по делу экс-главы города Мамоново. Светловский районный суд признал Хаважу Хашиева виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего). Бывший чиновник проведет в исправительной колонии строгого режима шесть лет.
ЧП случилось летом 2020 года, когда Хашиев в ходе конфликта с 44-летним знакомым ударил его ножом в область груди, а затем покинул место происшествия. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где через несколько часов скончался от полученного повреждения.
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