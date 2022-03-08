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Байден запретил импортировать в США нефть и газ из России
8.3.2022 19:55
Фото: kazlenta.kz
Президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил импорт в страну российских нефти, газа и энергии, передает "Интерфакс".
Американский лидер выступил с соответствующим заявлением во время встречи с представителями СМИ.
По словам Джо Байдена, Соединенные Штаты намерены нацелиться на главные сектора экономики РФ. Как заявил американский лидер, в Вашингтоне принято решение ввести на запрет импорта российских нефти, газа и энергии в любых формах.
Американский лидер пояснил, что нефть из РФ больше не будут принимать в портах США.
Выступая сегодня перед журналистами, Байден отметил, что решение получило значительную поддержку со стороны обеих партий в конгрессе. Американский лидер также выразил надежду на то, что эти меры будут с пониманием встречены его согражданами. Байден при этом признал, что подобные меры окажут влияние на потребителей в его стране.
Ранее Белый дом обратился к демократам с просьбой не поддерживать запрет на импорт энергоресурсов из РФ. Отмечалось, что такое решение может повлечь за собой повышение цен на заправках и спровоцировать рост инфляции.
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