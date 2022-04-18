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В Севастополе простились с погибшим командиром БДК «Цезарь Куников»
18.4.2022 20:03
Фото: life.ru
В Севастополе похоронили командира экипажа большого десантного корабля (БДК) "Цезарь Куников", передают российские СМИ. Капитана 3 ранга Александра Чирву смертельно ранили в одном из боев во время спецоперации, которую российские военные проводят сейчас на территории Украины.
В Севастополе простились с командиром БДК "Цезарь Куников" 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота Александром Чирвой. Как рассказал местный губернатор Михаил Развожаев, капитан 3 ранга погиб от ранений, которые были получены в бою. Севастополец Чирва погиб, сражаясь с неонацистами, но его опыт, профессионализм и храбрость позволили спасти жизни членов экипажа судна, подчеркнул глава городской администрации.
В минувшую субботу, 16 апреля, в Санкт-Петербурге прошли похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Среди официальных лиц, присутствовавших на Серафимовском кладбище, был губернатор Александр Беглов. Он выступил с речью на траурной церемонии, подчеркнув, что потомственный военный генерал Владимир Фролов пал смертью храбрых, воюя с украинским противником.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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