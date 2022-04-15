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В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором


17:26
В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майоромФото: tvc.ru

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 апреля, прошли похороны заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.

Среди официальных лиц, присутствовавших на Серафимовском кладбище, был губернатор Александр Беглов, передают российские СМИ.

Как передает пресс-служба администрации Петербурга, губернатор выступил с речью на траурной церемонии, которая проводилась со всеми воинскими почестями, По словам Александра Беглова, потомственный военный генерал Владимир Фролов пал смертью храбрых, воюя с украинским противником.

Беглов назвал покойного настоящим патриотом, храбрым и отважным человеком, который"честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг".

Ранее в Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера "Москва". Накануне десятки жителей города, среди которых были ветераны, собрались возле памятника 300-летия Российского флота.

По последним официальным данным, судно потеряло устойчивость и затонуло в процессе буксировки, которая осуществлялась в условиях штормового моря. Ранее в Министерстве обороны РФ пояснили, что "Москва" существенно повреждена вследствие пожара, начавшегося из-за детонации боезапаса. Со ссылкой на источник в морских кругах ТАСС передавал, что членов экипажа к настоящему времени доставили в Севастополь, где находится пункт постоянной дислокации.

24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 183

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