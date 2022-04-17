Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке во время лыжного марафона умер спортсмен из Татарстана

17.4.2022 15:01

Фото: myseldon.com



61-летний житель Татарстана скончался на Камчатке, когда принимал участие в Авачинском лыжном марафоне, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение краевого правительства.



Умерший мужчина имел медицинский допуском к участию в такого рода соревнованиях.



По словам организаторов, участник марафона ранее получил справку в одной из поликлиник Набережных Челнов. Документы были проверены перед стартом, который состоялся на Камчатке сегодня утром. Мужчина не выражал при этом каких-либо жалоб на самочувствие.



ЧП случилось, когда спортсмен преодолел около 40 км трассы. После этого участнику Авачинского марафона стало плохо. Очевидцы незамедлительно обратились за помощью, прибывшие спасатели эвакуировали лыжника на спорткомплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском, где дежурила бригада медиков на автомобиле реанимации.



Когда мужчину доставили к врачам, специалистам оставалось лишь констатировать его смерть. Причины смерти лыжника сейчас устанавливают эксперты.



Об умершем известно, что он на протяжении последних десяти лет возглавлял администрацию Центрального района Набережных Челнов, передает агентство "Интерфакс". В пресс-службе мэрии города подтвердили, что речь идет об Искандаре Галимове.



Автор: Злата Богатова

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