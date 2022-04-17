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В Мексике поймали подозреваемых в убийстве большой семьи
17.4.2022 11:36
Фото: kanal32.info
Правоохранительные органы мексиканского муниципалитета Тультепек установили личность и задержали подозреваемых в причастности к массовому убийству.
Жертвами расправы, случившейся несколько дней назад, стали восемь членов одного семейства. Половина погибших - дети.
О ходе расследования сообщается в официальном Twitter прокуратуры мексиканского штата Мехико. По данным ведомства, полицейским удалось задержать подозреваемых в массовом убийстве в Тультепеке. Один из них связан с криминальной группировкой, в его отношении ранее оформили уже два ордера на арест, в том числе, по делу о другом убийстве.
В ведомстве отметили, что под стражу взяты восемь человек. По версии следствия, все они причастны к кровавой расправе, осуществленной 11 апреля. Фигуранты входят в криминальную банду, члены которой занимаются вымогательством и торговлей наркотиками на территории муниципалитетов Мельчор-Окампо, Тультепек и Тультитлан.
Ранее в Мексике были задержаны подозреваемые в убийстве двадцати человек. Останки нашли на территории штата Мичоакан на западе страны в конце октября 2020 года. В районе Синапекуаро злоумышленники открыли стрельбу по людям, которые наблюдали за проводившимися подпольно петушиными боями.
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