|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индии 11 человек погибли из-за молний и мощных ливней
17.4.2022 09:39
Фото: smi2.net
За последние двое суток по меньшей мере одиннадцать жителей Индии стали жертвами разгула стихии, передают зарубежные СМИ.
Люди погибали из-за ударов молний, а также происшествий, спровоцированных порывами штормового ветра и проливными дождями.
Во власти сильных гроз оказался индийский штат Ассам, расположенный в северо-восточной части страны. Как сообщает местный телевизионный канал NDTV со ссылкой на экстренные службы региона, четыре смертельных случая зафиксированы в округе Дибругарх, еще по три - на территории округов Барпета и Тинсукия. Один человек стал жертвой стихии в округе Гоалпара.
Погода резко испортилась вечером минувшего четверга, отмечают индийские СМИ. В течение минувших двух суток порывами ураганного ветра было повреждено более 7,3 тыс. домов, в некоторых районах штата Ассам повалены десятки деревьев и электрических столбов. Ущерб, нанесенный инфраструктуре региона, лишь предстоит оценить.
Ранее сообщалось о ситуации на Филиппинах, где растет число жертв шторма "Меги". По последним официальным данным, жертвами стихийных бедствий стали не менее 167 человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|