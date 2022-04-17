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В Индии 11 человек погибли из-за молний и мощных ливней


17.4.2022 09:39
В Индии 11 человек погибли из-за молний и мощных ливнейФото: smi2.net

За последние двое суток по меньшей мере одиннадцать жителей Индии стали жертвами разгула стихии, передают зарубежные СМИ.

Люди погибали из-за ударов молний, а также происшествий, спровоцированных порывами штормового ветра и проливными дождями.

Во власти сильных гроз оказался индийский штат Ассам, расположенный в северо-восточной части страны. Как сообщает местный телевизионный канал NDTV со ссылкой на экстренные службы региона, четыре смертельных случая зафиксированы в округе Дибругарх, еще по три - на территории округов Барпета и Тинсукия. Один человек стал жертвой стихии в округе Гоалпара.

Погода резко испортилась вечером минувшего четверга, отмечают индийские СМИ. В течение минувших двух суток порывами ураганного ветра было повреждено более 7,3 тыс. домов, в некоторых районах штата Ассам повалены десятки деревьев и электрических столбов. Ущерб, нанесенный инфраструктуре региона, лишь предстоит оценить.

Ранее сообщалось о ситуации на Филиппинах, где растет число жертв шторма "Меги". По последним официальным данным, жертвами стихийных бедствий стали не менее 167 человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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