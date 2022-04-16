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ЕС рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России
09:09
Фото: livejournal.com
В Евросоюзе рассматривают санкционные меры по отношению банковского сектора и энергетики РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag.
Как сообщила Урсула фон дер Ляйен, в настоящее время Еврокомиссия продолжает процесс "разработки умных механизмов". С их помощью в Брюсселе намереваются ввести новый пакет ограничений, затрагивающий российскую нефть. По словам председателя ЕК, Европейский союз также рассматривает меры, направленные на российский банковский сектор, включая Сбер, и различные рестрикции в энергетической сфере. Говоря о главных пунктах нового, уже шестого по счету пакета антироссийских санкций, фон дер Ляйен подчеркнула, что их главной целью является уменьшение доходов властей РФ.
При этом фон дер Ляйен решительно отвергла критику в адрес официального Берлина по поводу того, что он якобы "тормозит" принятие ограничений в отношении РФ. Правительство Германии на протяжении долгого времени оказывало поддержку Киеву. Власти ФРГ ранее одобрили все пять предложенных Брюсселем санкционных пакетов в течение сорока восьми часов, указала глава Еврокомиссии. По ее словам, Евросоюз еще "никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично", и Германия активно в этом участвует.
24 февраля глава российского государства Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию в связи с обстановкой на Донбассе. Как заявил президент РФ, целью этих мер является защита людей, восемь лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
Вскоре после этого государства Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада, а также ряд других стран объявили снкции - экономические и персональные - в отношении РФ. Среди антироссийских ограничений — закрытие воздушного пространства для российских самолетов и отключение некоторых банков от международной системы SWIFT. Кроме того, вследствие блокировки международных резервов российского Центробанка оказались фактически замороженными порядка 300 млрд долларов. В этот же период был ограничен доступ РФ к доллару и евро.
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