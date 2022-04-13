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На борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапас
На борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапас
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На борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапасНа борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапас
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На борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапас


12:10
На борту ракетного крейсера «Москва» при пожаре сдетонировал боезапасФото: livejournal.com

Ракетный крейсер "Москва" серьезно поврежден вследствие детонации боеприпаса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского Министерства обороны.

По официальным данным, членов экипажа с судна эвакуировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" был значительно поврежден из-за сдетонировавшего боеприпаса. В ведомстве пояснили, что причиной этого стал пожар, начавшийся на борту. Всех членов экипажа с судна полностью эвакуировали. Причины инцидента выясняются, заявили представители оборонного министерства РФ.

"Москва" является флагманом Черноморского флота, головным кораблем проекта 1164 "Атлант". Судно эксплуатируется с 1983 года, ранее оно носило имя "Слава". В 1996 году крейсер переименовали. Основным ударным вооружением этого корабля считаются шестнадцать пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

Кроме того, на борту крейсера имеются ЗРК С-300Ф "Форт" и "Оса-МА", а также реактивные бомбометы РБУ-6000, корабельные пушки и автоматические артустановки.

В 2018 году стало известно о том, что ведутся обсуждения по поводу прекращения использования этого крейсера. Но в ВМФ выступили с заявлением, что речь не идет о списании судна, на котором в тот момент проводился масштабный ремонт, а также модернизация. В результате капитально отремонтировали главную энергетическую установку, заменили дизель-генераторы и радиотехнические системы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 172

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