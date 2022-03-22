Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле сообщили об увольнении Чубайса по собственному желанию

18:34

Фото: tildacdn.com



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил сведения об уходе Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития, передает РБК.



Говоря о возможном отъезде государственного деятеля из страны, пресс-секретарь главы РФ сказал, что "это его личное дело".



Ранее о том, что Анатолий Чубайс по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития, сообщил Bloomberg. Отмечалось, что государственный деятель принял решение выехать за пределы РФ в связи с его позицией в отношении спецоперации на Украине.



По данным ТАСС, сведения об уходе Чубайса с поста и отъезде из России подтвердили источники в окружении теперь уже бывшего спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями в целях устойчивого развития. В какую страну он мог направиться, пока не уточнялось.



Напомним, Чубайс действовал в качестве спецпредставителя главы РФ, начиная с 4 декабря 2020 года. До этого он в течение двенадцати лет руководил "Роснано", а также занимал пост генерального директора государственной корпорации "Роснанотех", в период 1998-2008 годов был главой РАО "ЕЭС России".



В 1990-х годах Анатолий Чубайс находился на высоких постах в российском правительстве, в частности, работал первым вице-премьером и на протяжении нескольких месяцев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина.



На прошлой неделе Аркадий Дворкович прекратил деятельность в качестве председателя Фонда "Сколково". Пост сопредседателя организации, а позднее - председателя этого фонда бывший вице-премьер РФ занимал с весны 2018 года. Предполагалось, что в будущем он сосредоточится на образовательных проектах, включая те, что реализуются в рамках "Большого Сколково", пояснили в организации.



Как отметил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, говоря о поддержке кандидатуры Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE), позиция этой международной организации "расходится коренным образом" с позицией российских властей.



Автор: Злата Богатова

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