Новости шоу-бизнеса

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Суд запретил песню Монеточки и взыскал с нее 500 тыс. рублей
14.4.2022 15:06
Фото: gorabbit.ru
Столичный Басманный суд принял решение в пользу бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, обвинившего в плагиате певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова).
С артистки взыскали полмиллиона рублей и запретили исполнять песню "Мама, я не зигую", передает РИА Новости.
Как пояснили представители суда, был частично удовлетворен иск, поданный Стасом Костюшкиным к Елизавете Гырдымовой. С артистки взыскали 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Кроме того, Монеточке предстоит компенсировать судебные расходы, которые понес истец.
Ранее адвокат музыканта Роман Лалаян сообщил о том, что Монеточка решила переделать известную композицию "Женщина, я не танцую", записанную Костюшкиным в рамках сольного проекта A-Dessa несколько лет назад. В результате в 2018 году появилась песня "Мама, я не зигую". Как показали результаты экспертизы, артистка "скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения".
Экс-участник группы "Чай вдвоем" пытался взыскать со своей коллеги 900 тыс. рублей.
На прошлой неделе российская артистка балета Анастасия Волочкова явилась в столичный Тверской суд, где рассматривают дело по поводу увольнения танцовщицы из Большого театра. По мнению 46-летней звезды, бывший работодатель подделывал документы.
Балерина убеждена, что при ее увольнении было нарушено трудовое законодательство. Поэтому она решила обратиться в суд, чтобы отстаивать свое право на положенную ей пенсию. О том, как прошло очередное заседание, Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале. Балерина намерена добиться справедливости и доказать, что в прошлом являлась прима-балериной знаменитого театра, а не артисткой кордебалета.
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