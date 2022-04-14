Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд запретил песню Монеточки и взыскал с нее 500 тыс. рублей

14.4.2022 15:06

Фото: gorabbit.ru



Столичный Басманный суд принял решение в пользу бывшего участника группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, обвинившего в плагиате певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова).



С артистки взыскали полмиллиона рублей и запретили исполнять песню "Мама, я не зигую", передает РИА Новости.



Как пояснили представители суда, был частично удовлетворен иск, поданный Стасом Костюшкиным к Елизавете Гырдымовой. С артистки взыскали 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав. Кроме того, Монеточке предстоит компенсировать судебные расходы, которые понес истец.



Ранее адвокат музыканта Роман Лалаян сообщил о том, что Монеточка решила переделать известную композицию "Женщина, я не танцую", записанную Костюшкиным в рамках сольного проекта A-Dessa несколько лет назад. В результате в 2018 году появилась песня "Мама, я не зигую". Как показали результаты экспертизы, артистка "скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения".



Экс-участник группы "Чай вдвоем" пытался взыскать со своей коллеги 900 тыс. рублей.



На прошлой неделе российская артистка балета Анастасия Волочкова явилась в столичный Тверской суд, где рассматривают дело по поводу увольнения танцовщицы из Большого театра. По мнению 46-летней звезды, бывший работодатель подделывал документы.



Балерина убеждена, что при ее увольнении было нарушено трудовое законодательство. Поэтому она решила обратиться в суд, чтобы отстаивать свое право на положенную ей пенсию. О том, как прошло очередное заседание, Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале. Балерина намерена добиться справедливости и доказать, что в прошлом являлась прима-балериной знаменитого театра, а не артисткой кордебалета.



Автор: Злата Богатова

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