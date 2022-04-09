Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Волочкова обвинила Большой театр в подлоге документов

9.4.2022 14:32

Фото: phnx.pics



Российская артистка балета Анастасия Волочкова явилась в столичный Тверской суд, где рассматривают дело по поводу увольнения танцовщицы из Большого театра.



По мнению 46-летней звезды, бывший работодатель подделывал документы.



Балерина убеждена, что при ее увольнении было нарушено трудовое законодательство. Поэтому она решила обратиться в суд, чтобы отстаивать свое право на положенную ей пенсию. О том, как прошло очередное заседание, Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале. Балерина намерена добиться справедливости и доказать, что в прошлом являлась прима-балериной знаменитого театра, а не артисткой кордебалета.



Администрация Большого театра расторгла трудовой договор с танцовщицей в 2003 году. Формальным поводом для этого послужило несоответствие балерины "требованиям физической формы", из-за чего оказалось, что "ей невозможно подобрать партнера". Однако представитель ответчика в суде не смог предоставить никаких доводов и аргументов, не говоря уже о подтверждающих документах, отметила звезда.



По словам Волочковой, прокуратурой уже доказано, как "руководство Большого подделывало документы", включая ее подписи. Артистка заявила, что в театре фальсифицировали даже ее трудовую книжку, из которой̆ был вычеркнут весь тридцатилетний стаж.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 153

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