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Волочкова обвинила Большой театр в подлоге документов


9.4.2022 14:32
Волочкова обвинила Большой театр в подлоге документовФото: phnx.pics

Российская артистка балета Анастасия Волочкова явилась в столичный Тверской суд, где рассматривают дело по поводу увольнения танцовщицы из Большого театра.

По мнению 46-летней звезды, бывший работодатель подделывал документы.

Балерина убеждена, что при ее увольнении было нарушено трудовое законодательство. Поэтому она решила обратиться в суд, чтобы отстаивать свое право на положенную ей пенсию. О том, как прошло очередное заседание, Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале. Балерина намерена добиться справедливости и доказать, что в прошлом являлась прима-балериной знаменитого театра, а не артисткой кордебалета.

Администрация Большого театра расторгла трудовой договор с танцовщицей в 2003 году. Формальным поводом для этого послужило несоответствие балерины "требованиям физической формы", из-за чего оказалось, что "ей невозможно подобрать партнера". Однако представитель ответчика в суде не смог предоставить никаких доводов и аргументов, не говоря уже о подтверждающих документах, отметила звезда.

По словам Волочковой, прокуратурой уже доказано, как "руководство Большого подделывало документы", включая ее подписи. Артистка заявила, что в театре фальсифицировали даже ее трудовую книжку, из которой̆ был вычеркнут весь тридцатилетний стаж.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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