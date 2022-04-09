|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Волочкова обвинила Большой театр в подлоге документов
9.4.2022 14:32
Фото: phnx.pics
Российская артистка балета Анастасия Волочкова явилась в столичный Тверской суд, где рассматривают дело по поводу увольнения танцовщицы из Большого театра.
По мнению 46-летней звезды, бывший работодатель подделывал документы.
Балерина убеждена, что при ее увольнении было нарушено трудовое законодательство. Поэтому она решила обратиться в суд, чтобы отстаивать свое право на положенную ей пенсию. О том, как прошло очередное заседание, Анастасия Волочкова рассказала в своем Telegram-канале. Балерина намерена добиться справедливости и доказать, что в прошлом являлась прима-балериной знаменитого театра, а не артисткой кордебалета.
Администрация Большого театра расторгла трудовой договор с танцовщицей в 2003 году. Формальным поводом для этого послужило несоответствие балерины "требованиям физической формы", из-за чего оказалось, что "ей невозможно подобрать партнера". Однако представитель ответчика в суде не смог предоставить никаких доводов и аргументов, не говоря уже о подтверждающих документах, отметила звезда.
По словам Волочковой, прокуратурой уже доказано, как "руководство Большого подделывало документы", включая ее подписи. Артистка заявила, что в театре фальсифицировали даже ее трудовую книжку, из которой̆ был вычеркнут весь тридцатилетний стаж.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|