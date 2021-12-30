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Джек Николсон из-за деменции перестал выходить из дома


30.12.2021 19:37
Джек Николсон из-за деменции перестал выходить из домаФото: pikuco.ru

Знаменитый американский киноактер и режиссер Джек Николсон практически не выходит из дома по причине прогрессирующей деменции, передают зарубежные СМИ.

Сын и дочь ухаживают за 84-летним артистом.

Артист находится в хорошей физической форме, однако практически все время проводит дома, страдая от деменции, сообщает Еxpress. Дети Джека Николсона ухаживают за отцом, которому пришлось столкнуться с возрастными проблемами.

В числе самых известных фильмов с участием актера "Сияние" Стэнли Кубрика, "Пролет над гнездом кукушки" Милоша Формана и "Бэтмен" Тима Бертона. Последней ролью артиста стал Чарльз Мэдисон в комедийной картине "Как знать...", снятой режиссером Джеймсом Бруксом в 2010 году.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Жан-Марка Валле. Создателю фильмов "Далласский клуб покупателей", "Разрушение", лауреату премии "Эмми" было пятьдесят восемь лет. Кинематографист скончался в Канаде.

Автор: Злата Богатова

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