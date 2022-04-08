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Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль
19:40
Фото: mosaica.ru
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг домыслы об его возможном отъезде из РФ, передают российские СМИ.
По его словам, сейчас он действительно находится в Израиле, но уже в самое ближайшее время намерен возвратиться в Москву.
Как заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ему известно о распространяющихся слухах, связанных с его возможной эмиграцией в Израиль. Эти сведения действительности не соответствуют: хотя он сейчас действительно находится за рубежом, уже в скором времени предстоит возвратиться в Москву и выступить с докладом в Совете Федерации.
По словам Кудрина, он давно планировал провести выходные в Тель-Авиве. При этом уже во вторник ему необходимо представить отчет Счетной палаты в Совфеде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники рассказал об отъезде Кудрина за рубеж. Отмечалось, что главу Счетной палаты увидели в одном из отелей Герцлии - курорта в окрестностях Тель-Авива.
Подобные слухи в свой адрес прокомментировала и российская ведущая Ксения Собчак. По ее словам, место жительства она "не меняла" и сейчас находится в Подмосковье. Журналистка опубликовала пост вскоре после того, как издание Haaretz рассказало, что Собчак, уехавшая из России с сыном еще в первых числах марта и продавшая роскошную квартиру в центре Москвы, получила паспорт гражданки Израиля. Светская львица разметила ответ в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", добавив сделанное в России видео.
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