Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кудрин опроверг информацию об эмиграции в Израиль

19:40

Фото: mosaica.ru



Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин опроверг домыслы об его возможном отъезде из РФ, передают российские СМИ.



По его словам, сейчас он действительно находится в Израиле, но уже в самое ближайшее время намерен возвратиться в Москву.



Как заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ему известно о распространяющихся слухах, связанных с его возможной эмиграцией в Израиль. Эти сведения действительности не соответствуют: хотя он сейчас действительно находится за рубежом, уже в скором времени предстоит возвратиться в Москву и выступить с докладом в Совете Федерации.



По словам Кудрина, он давно планировал провести выходные в Тель-Авиве. При этом уже во вторник ему необходимо представить отчет Счетной палаты в Совфеде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственные источники рассказал об отъезде Кудрина за рубеж. Отмечалось, что главу Счетной палаты увидели в одном из отелей Герцлии - курорта в окрестностях Тель-Авива.



Подобные слухи в свой адрес прокомментировала и российская ведущая Ксения Собчак. По ее словам, место жительства она "не меняла" и сейчас находится в Подмосковье. Журналистка опубликовала пост вскоре после того, как издание Haaretz рассказало, что Собчак, уехавшая из России с сыном еще в первых числах марта и продавшая роскошную квартиру в центре Москвы, получила паспорт гражданки Израиля. Светская львица разметила ответ в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", добавив сделанное в России видео.



Автор: Злата Богатова

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