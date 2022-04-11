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Житель Тульской области после убийства женщины отстреливался от полицейских
11.4.2022 16:06
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы Тульской области задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице и смертельно ранил женщину, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось в населенном пункте Шилово Ефремовского района.
Об инциденте рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Андрей Ярцев. По его словам, преступление было совершено накануне вечером. В ходе начатого разбирательства установлено, что сначала на улице произошел конфликт между не раз судимым 62-летним мужчиной и 42-летней женщиной, которая сделала ему замечание.
Женщина отметила, что мужчина появился на улице в пьяном виде, после чего тот начал стрелять. Он произвел из огнестрельного оружия два выстрела, от которых пострадавшая погибла. Нападавший скрылся, на его поиски направили все силы областной полиции и Росгвардии. В результате подозреваемого обнаружили на расстоянии около 20 км от места первого преступления. Как пояснил Ярцев, злоумышленник пытался спрятаться в сарае на территории поселка Восточный.
Заметив полицейских, мужчина начал оказывать сопротивление. Он не менее двух раз выстрелил из охотничьего ружья в правоохранителей, после чего спецназовцами был открыт ответный огонь. Подозреваемый получил ранение ноги, после оказания первой помощи его доставили в медицинское учреждение.
Как пояснили в региональном СУ СКР, уголовные дела завели по факту убийства женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и из-за посягательств на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Суд примет решение в ближайшее время.
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