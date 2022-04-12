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Женская сеть myJulia.ru
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Бритни Спирс сообщила о беременности
12.4.2022 10:29
Фото: news-now.ru
Известная американская певица Бритни Спирс обрадовала своих многочисленных поклонников известием о скором пополнении в ее семье, передает The Sun.
Признавшись, что ждет ребенка, 40-летняя артистка выразила намерение каждый день заниматься йогой.
Со ссылкой на собственные источники издание отмечает, что Бритни Спирс очень хотелось бы иметь дочь. Мечтая о девочке, артистка признается, что могла бы передать ей свои платья, а также водила бы на танцы.
Бритни Спирс уже имеет двух сыновей. Довольно долгое время Джейден Джеймс и Шон Престон воспитывались преимущественно их отцом – бывшим мужем артистки Кевином Федерлайном. Лишь не так давно певица получила возможность вновь общаться с детьми.
Ранее Спирс сообщила о решении написать мемуары. По словам 40-летней артистки, она намерена максимально правдиво рассказать о своей жизни.
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