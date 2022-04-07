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Бритни Спирс начала писать мемуары
7.4.2022 13:05
Фото: vk.com
Американская певица Бритни Спирс сообщила о решении написать мемуары, передает USA Today.
По словам 40-летней артистки, она намерена максимально правдиво рассказать о своей жизни.
Пришло время поведать миру о том, что происходило с Бритни Спирс на протяжении последних лет, убеждена звезда. Сообщив о начале работы над мемуарами, певица пояснила, что считает исцеляющим процесс написания автобиографии.
Спирс отметила, что расскажет о том, как вели себя ее близкие, когда она остро нуждалась в заботе и помощи. О своих планах звезда сообщила на странице в соцсети, однако вскоре удалила публикацию. Однако американские СМИ успели распространить информацию о намерениях артистки.
В конце февраля в прессе начали появляться слухи о том, что Спирс заключила контракт с известным издательством. Предполагается, что за публикацию воспоминаний певице обещан щедрый гонорар - 15 миллионов долларов.
Ранее Спирс уже не раз пыталась делиться с общественностью своими сокровенными мыслями, но затем стирала записи на страницах соцсетей. В частности, артистка признавалась, что хочет уехать из Соединенных Штатов, чтобы сохранить психическое здоровье. В конце февраля она дважды публиковала эту запись, а потом убирала.
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