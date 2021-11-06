Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бритни Спирс смогла впервые за долгое время встретиться с сыновьями

6.11.2021 17:04

Фото: hashtag.mk



Известная американская исполнительница Бритни Спирс впервые за долгий период смогла организовать встречу с собственными сыновьями.



Певица сходила с Шоном и Джейденом на выставку, после чего рассказала об этом в своем Instagram.



Артистка опубликовала видеоролик, снятый во время встречи с подростками. Как видно на записи, Бритни Спирс с сыновьями посетила выставку "оживших" картин Ван Гога.



На кадрах певица общалась и танцевала вместе со своими детьми. Полумрак в помещении не позволял отчетливо разглядеть подросших сыновей 39-летней звезды. Поэтому Спирс позже похвасталась детьми, разместив их фото. Снимок вскоре исчез со страницы артистки, потому что ее сыновья не хотят делать свою жизнь излишне публичной.



Рассказав о встрече, Бритни Спирс пояснила, что в последнее время довольно редко выбирается из дома. Певица также отметила, что в галерее они были одни - выставку закрыли для других посетителей, когда артистка пришла тужа с сыновьями.



Первенец Шон появился на свет в 2005 году, а еще через год у Бритни Спирс родился Джейден. Вскоре у артистки начались проблемы с психическим состоянием, поэтому сыновья были переданы на воспитание бывшему мужу певицы Кевину Федерлайну. Мать детей при этом обязали выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов в качестве алиментов.



В минувшем октябре Бритни Спирс призналась, что могла бы уехать из Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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