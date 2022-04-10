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В Забайкалье двое взрослых и ребенок стали жертвами пожара
10.4.2022 17:14
Фото: svcomercio.info
Следственные органы Забайкалья возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, в том числе ребенка, останки которых были найдены после тушения пожара в доме в Балее.
О случившемся рассказывает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, возгорание в жилом доме началось ранним утром, однако сигнал в экстренные службы поступил слишком поздно. К тому времени, когда к месту происшествия прибыли пожарные, здание уже было практически полностью охвачено пламенем, указано в сообщении МЧС. В процессе пролива конструкций пожарными были найдены останки двух женщин, их личность установлена. Погибшим было 45 лет и 63 года. Позднее начальник караула обнаружил тело погибшей девочки 2015 г.р.
Причины и все обстоятельства трагического происшествия сейчас выясняют следователи. По итогам проверки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам). В числе версий, которые сейчас разрабатываются, возгорание могло начаться из-за того, что хозяева не соблюдали правила пожарной безопасности.
Ранее следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югры) по итогам проверки завели уголовное дело в связи с происшествием на канализационной насосной станции в Нижневартовске. В результате аварии серьезные поврежления получили пять человек, все они сейчас находятся в реанимационном отделении.
Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), информирует пресс-служба регионального СУ СКР. В ходе начатого разбирательства установлено, что в помещении канализационной насосной станции проводились мероприятия по обслуживанию оборудования, когда случился хлопок газовоздушной смеси. При обрушении межэтажных перекрытий пострадали пять человек. В числе версий, которые сейчас проверяют следователи, воспламенение поступивших из сточной системы города паров газа.
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