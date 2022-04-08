Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ХМАО пять человек серьезно пострадали в аварии на насосной станции

8.4.2022 20:09

Фото: vk.com



Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО- Югры) по итогам проверки завели уголовное дело в связи с происшествием на канализационной насосной станции в Нижневартовске.



В результате аварии серьезные поврежления получили пять человек, все они сейчас находятся в реанимационном отделении.



Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ), информирует пресс-служба регионального СУ СКР. В ходе начатого разбирательства установлено, что в помещении канализационной насосной станции проводились мероприятия по обслуживанию оборудования, когда случился хлопок газовоздушной смеси. При обрушении межэтажных перекрытий пострадали пять человек. В числе версий, которые сейчас проверяют следователи, воспламенение поступивших из сточной системы города паров газа.



В местной администрации пояснили, что насосное оборудование в результате происшествия не пострадало, станция продолжает действовать в штатном режиме. На жизнедеятельность Нижневартовска случившееся по адресу улица 60 лет Октября -2П не повлияло.



Первоначально сообщалось, что все пять пострадавших находятся в реанимационном отделении. Им оказывают помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Медики оценивают состояние четырех пациентов как тяжелое, одного - как крайне тяжелое. Позже стало известно о переводе двух пострадавших в ожоговый центр Пыть-Яхской окружной больницы.



Ранее в Приамурье рухнула еще одна водонапорная башня. Власти Амурской области после случившегося заявили, что намерены ускорить процесс обследования объектов на территории региона. Информации о пострадавших в связи с недавним происшествием в поселке Новорайчихинск из официальных источников не поступало.



В правительстве региона подтвердили, что упавшая в населенном пункте Новорайчихинск водонапорная башня стала уже второй за минувшие девять суток. 28 марта подобное происшествие зафиксировали на территории села Ивановка Ивановского района, после чего местные жители остались без водоснабжения.



Автор: Злата Богатова

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