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В Перми погиб водитель, направивший грузовик в здание завода
10.4.2022 08:14
Фото: 9111s.ru
Водитель грузовика КамАЗ, направивший машину в одно из зданий целлюлозно-бумажной компании Перми, от полученных ранений скончался на месте.
По данным открытых источников, после столкновения транспортное средство загорелось, у 60-летнего мужчины практически не было шансов выжить.
ЧП случилось в ночь на 9 апреля, когда в одно из зданий местной целлюлозно-бумажной компании врезался грузовик. За рулем машины находился мужчина, прежде работавший на этом заводе. Как сообщают местные СМИ, некоторое время назад он был уволен.
По информации РЕН ТВ, водитель направил КамАЗ в трехэтажное кирпичное здание. Когда машина врезалась в стену, произошло обрушение конструкций строения, а грузовик загорелся. В результате водитель погиб на месте.
Отмечается, что накануне происшествия, 8 апреля, мужчина прибыл на территорию предприятия, где раньше работал, сев в рабочий автобус. Как пояснил сын погибшего, в последний раз он говорил с отцом примерно в 20:30. Мужчина отметил, что находится в гостях. Ничего подозрительного в голосе отца сын в тот момент не заметил.
Предположительно, бывший работник предприятия намеревался отомстить руководству предприятия, передает Baza. Мужчина поставил в кабину заведенного грузовика газовый баллон, после чего разогнался и врезался в здание, где находится администрация. Взрыва при этом не произошло, указано в сообщении.
На заводе сообщили, что организация продолжает работу в обычном режиме и оказывает помощь следственным органам, которые выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее было названо имя водителя, протаранившего посольство России в Бухаресте. Как оказалось, Богдан Дрэгич, направивший автомобиль в ограду дипмиссии, страдал от серьезного расстройства психики, а также был осужден. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.
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