Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названо имя водителя, протаранившего посольство России в Бухаресте

6.4.2022 18:09

Фото: bloknot.ru



Мужчина, направивший автомобиль в ограду посольства Российской Федерации в Бухаресте сегодня утром, страдал от серьезного расстройства психики, передают местные СМИ.



Водитель машины скончался на месте происшествия.



О личности водителя, который направил автомобиль в ограду российского посольства в Бухаресте, рассказал местный телеканал Digi24. Со ссылкой на представителей МВД Румынии сообщается, что мужчину звали Богдан Дрэгич. В прошлом он занимал пост главы одной из крупных торговых ассоциаций.



В 2019 году Богдана Дрэгича обвинили в растлении собственной дочери. Накануне, 5 апреля, суд первой инстанции вынес приговор по этому делу. Мужчину признали виновным и осудили на 15 лет и четыре месяца заключения. Как осужденный смог покинуть зал суда и оказаться за рулем транспортного средства, пока не уточняется.



Мотивы Дрэгича выясняются. По данным СМИ, незадолго до происшествия мужчина разместил в своем "Фейсбуке" (деятельность организации в России запрещена) пост, посвященный Украине. В публикации он отмечал, что три года назад "праздновал свой день рождения в Киеве", находясь в этом "ярком мегаполисе" вместе с дочерью. По словам Дрэгича, он приехал на Украину, потому что там проходил турнир по фехтованию.



ЧП случилось сегодня утром, когда легковой автомобиль снес часть ограды посольства РФ в Бухаресте. Сразу после аварии машина загорелась. Водитель погиб на месте от полученных ран.



Автор: Злата Богатова

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