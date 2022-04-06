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Названо имя водителя, протаранившего посольство России в Бухаресте
6.4.2022 18:09
Фото: bloknot.ru
Мужчина, направивший автомобиль в ограду посольства Российской Федерации в Бухаресте сегодня утром, страдал от серьезного расстройства психики, передают местные СМИ.
Водитель машины скончался на месте происшествия.
О личности водителя, который направил автомобиль в ограду российского посольства в Бухаресте, рассказал местный телеканал Digi24. Со ссылкой на представителей МВД Румынии сообщается, что мужчину звали Богдан Дрэгич. В прошлом он занимал пост главы одной из крупных торговых ассоциаций.
В 2019 году Богдана Дрэгича обвинили в растлении собственной дочери. Накануне, 5 апреля, суд первой инстанции вынес приговор по этому делу. Мужчину признали виновным и осудили на 15 лет и четыре месяца заключения. Как осужденный смог покинуть зал суда и оказаться за рулем транспортного средства, пока не уточняется.
Мотивы Дрэгича выясняются. По данным СМИ, незадолго до происшествия мужчина разместил в своем "Фейсбуке" (деятельность организации в России запрещена) пост, посвященный Украине. В публикации он отмечал, что три года назад "праздновал свой день рождения в Киеве", находясь в этом "ярком мегаполисе" вместе с дочерью. По словам Дрэгича, он приехал на Украину, потому что там проходил турнир по фехтованию.
ЧП случилось сегодня утром, когда легковой автомобиль снес часть ограды посольства РФ в Бухаресте. Сразу после аварии машина загорелась. Водитель погиб на месте от полученных ран.
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