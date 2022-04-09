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В Буркина-Фасо погибли более десяти военных


9.4.2022 20:02
В Буркина-Фасо погибли более десяти военныхФото: allafrica.com

В северной части Буркина-Фасо подверглось нападению военное подразделение, сообщает пресс-служба ВС республики.

Отражая атаку группы вооруженных боевиков погибли двенадцать военнослужащих.

По данным местных властей, инцидент зафиксирован на территории северной провинции Санматенга. Жертвами нападения стали двенадцать военнослужащих и четверо добровольцев. Более двадцати представителей армии Буркина-Фасо пострадали.

Отмечается, что после случившегося в район, где произошло боестолкновение, уже направлено подкрепление.

В минувшем марте в Буркина-Фасо группа боевиков напала на военных, жертвами атаки стали как минимум одиннадцать силовиков. Какие-либо другие подробности инцидента местные власти не озвучивали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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