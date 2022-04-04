Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Марсе найден кратер от недавнего падения астероида

4.4.2022 16:29

Фото: futurity.org



Специалисты NASA выявили на поверхности Марса кратер, который остался после недавнего падения астероида. Как рассказывается на сайте Аризонского университета (США), это места запечатлела установленная на борту орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter камера высокого разрешения.



Астероид или крупный метеорит, отмечается в сообщении американского университета, упал на поверхность Марса в период с февраля 2006-го по март 2014 года. Судя по полученным снимкам, участок падения занимает порядка пяти километров. Вокруг кратера, образовавшего после этого события, отчетливо проглядываются лучевые структуры, которые состоят из выброшенного материала.



Практически вся поверхность Красной планеты покрыта кратерами. По оценкам NASA, на Марсе имеется более четверти миллиона ударных кратеров, размеры которых сравнимы с кратером Бэрринджера в Аризоне (его диаметр превышает 1,2 км, а глубина составляет 229 м). При этом на Красной планете уже выявлены свыше 43 тыс. кратеров поперечником более 5 км.



Для сравнения: на поверхности Земли известно лишь примерно 120 ударных кратеров, которые возникали вследствие того, как в течение сотен миллионов лет происходили лавовые выбросы, покрывающие близлежащие территории, или тектонические сдвиги. Кроме того, они могли появляться из-за эрозии, вызванной воздействием воздуха либо воды.



Ранее японским ученым удалось установить происхождение астероида Рюгу. По мнению исследователей, более ранние представления об этом небесном теле могут быть ошибочными - в действительности речь идет о том, что это комета, потому что в состав входит необычно большое количество органического вещества. Понять причины этого решили специалисты из университета Нагои.



Автор: Злата Богатова

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