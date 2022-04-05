Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приамурье рухнула еще одна водонапорная башня

5.4.2022 20:36

Фото: karavantver.ru



Власти Амурской области намерены ускорить процесс обследования водонапорных башен на территории региона в связи с недавним происшествием в поселке Новорайчихинск.



В ночь на вторник там рухнула башня, инцидент стал вторым за период с конца марта, передают российские СМИ.



В правительстве Приамурья подтвердили, что упавшая в населенном пункте Новорайчихинск водонапорная башня стала уже второй за минувшие девять суток. 28 марта подобное происшествие зафиксировали на территории села Ивановка Ивановского района, после чего местные жители остались без водоснабжения.



По словам министра ЖКХ региона Алексея Тарасова, в Ивановке трудностей с обеспечением граждан водой уже не наблюдается. Все мероприятия по подключению населения по резервной схеме осуществили в тот же день, указал глава ведомства. Он также отметил, что к следующей зиме власти планируют возведение в этом поселке станции второго подъема воды.



Комментируя происшествие в поселке Новорайчихинск, Тарасов отметил, что стоявшую там башню построили из керамического кирпича в 1979 году. Объект не был включен в перечень ветхих. В ходе предыдущего обследования каких-либо существенных дефектов там обнаружено не было.



По результатам обследования, проводившегося муниципалитетами после ЧП в ИИвановке, более восьмидесяти таких объектов нуждались в ремонте. Предварительная сумма затрат на эти цели может составить порядка 140 млн рублей, поясняют в местном правительстве.



Автор: Злата Богатова

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