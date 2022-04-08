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Первый комикс про Капитана Америку продали за $3,1 миллиона
8.4.2022 18:33
Фото: smi2.net
Первый комикс о Капитане Америки, выпущенный в 1941 году Marvel Comics, ушел с молотка за 3,1 миллиона долларов.
Главной темой этого выпуска была Вторая мировая война, передает портал Deadline.
Имя покупателя не раскрывается. Отмечается, что стоимость выставленного на торги раритетного комикса, хоть и оказалась ожидаемо высокой, не смогла побить рекорд в 3,6 млн долларов, который зафиксировали около восьми лет назад. За такую сумму тогда ушло с молотка произведение о Человеке-Пауке.
Первый выпуск "Капитан Америка. No 1" был выпущен в 1941 году, он продавался за 10 центов. На обложке комикса главный герой борется с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Напомним, в конце прошлого года за 2,6 млн долларов продали редкий экземпляр комикса о Супермене, который был выставлен на торги Марком Майклсоном. Лот предлагался в рамках онлайн-аукциона ComicConnect.com. Стоимость выпущенного в 1939 году комикса в то время также составляла лишь 10 центов.
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