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Редкий экземпляр комикса о Супермене продали за $2,6 млн
19.12.2021 11:06
Фото: lapresse.ca
Комикс был выставлен на торги Марком Майклсоном.
В рамках онлайн-аукциона ComicConnect.com продали за $2,6 млн комикс о Супермене, передает Associated Press.
Выпущенный в 1939 году, комикс тогда стоил 10 центов.
На обложке комикса изображен легендарный супергерой, который перепрыгивает через небоскребы. Новый обладатель раритета предпочел не называть свое имя. Комикс был выставлен на торги Марком Майклсоном, который приобрел его более сорока лет назад и долгое время хранил в специальном сейфе.
В минувшем апреле на аукционе ComicConnect продали комикс 1938 года. За издание, в котором впервые был представлен созданный Джерри Сигелом и Джо Шустером персонаж, ценитель не пожалел отдать $3,25 млн.
Напомним, в конце минувшего ноября в Лондоне за $1,15 млн продали картину "Генуэзские башни на Черном море" Ивана Айвазовского (1817-1900). Торги проводились аукционным домом Christie's, сообщает ТАСС. Среди проданных тогда произведений искусства также оказались полотна "В саду" Константина Коровина (1861-1939) и подборка из пяти произведений, которые во время азиатской экспедиции 1925-1929 годов создал Николай Рерих (1874-1947), включая изображение тибетского ламы.
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