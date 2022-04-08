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ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»
8.4.2022 17:39
Фото: vrnikc.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку в отношении компании "Мираторг", передают российские СМИ.
По итогам проверочных мероприятий и анализа полученной информации будут сделаны выводы о возможных нарушениях антимонопольного законодательства.
Причиной антикартельной проверки в отношении "Мираторга" стала стоимость мяса, передает агентство "Интерфакс". ФАС намерена изучить цепочку поставки, после его будет проведена оценка ценообразования на эти виды продукции, указано в сообщении ведомства.
В компании пояснили, что не видят веских причин для проверки, которую проводит ФАС. Представители холдинга отметили, что проверочные мероприятия были начаты в довольно сложный период, когда специалистам организации пришлось устранять последствия крупной хакерской атаки. В компании подчеркнули, что сейчас они также продолжают вести борьбу "за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом".
Основанный в 1995 году холдинг "Мираторг" на текущий момент входит в число крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиков мяса на российском рынке. Компания также специализируется на продажах мяса птицы, готовых блюд и кулинарной продукции. Структура холдинга включает в себя комбикормовые заводы, зерновые компании и элеваторы, свиноводческие комплексы и мясоперерабатывающие предприятия, на которых осуществляется производство по принципу "от поля до прилавка".
Ранее стало известно о проверках, которые ФАС проводит в отношении российских компаний, работающих на рынке сахара. Служба информировала о соответствующих мерах, которые затронули, в частности, ООО "Группа компаний "Русагро" и ООО "Русагро-Центр", ООО "Продимекс" и ООО "ГК Доминант", НКО "Cоюз сахаропроизводителей России", а также ряд других. Мероприятия в рамках антикартельных проверок ведомства распространились при этом на пять дистрибьютеров сахара.
В отношении "Продимекса", который в РФ является крупнейшим производителем сахара, позже завели дело. По данным ФАС, в ходе проверки были выявлены основания для подозрений компании в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей. Представители службы отмечают, что в результате были повышены розничные цены на сахар.
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