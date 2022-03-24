Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФАС: На «Пятерочку» и «Магнит» завели дела из-за недопоставок сахара

24.3.2022 19:41

Фото: with-sport.com



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщает о возбуждении дел в отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара на территории Воронежской области. В ходе проверки на складах обнаружены большие запасы продукции, отмечают представители регионального управления ведомства.



В отношении "Пятерочки" и "Магнита" из-за недопоставок сахара, установленных Воронежским управлением ведомства, возбудили антимонопольные дела, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление ФАС РФ.



Отмечается, что на горячую линию регионального ведомства ранее начали поступать многочисленные обращения граждан. В результате сотрудниками Воронежского УФАС совместно с представителями региональной прокуратуры была осуществлена проверка. Как показали ее результаты, на складах компаний имелись "значительные запасы сахара-песка". Однако компании синхронно задерживали поставки в магазины, поддерживая тем самым "ажиотажный спрос" на соответствующую продукцию.



В своем сообщении ФАС напоминает, что в случае установления вины участникам сговора могут грозить оборотные штрафы.



Представители Х5 заявили, что не понимают суть претензий, которые поступили от антимонопольной службы. В компании описали процесс транспортировки сахара, при котором продукция поступает в распределительный центр в больших фурах, после чего ее перегружают на отдельные паллеты, предназначенные для конкретных магазинов. Затем они развозятся по соответствующим объектам небольшими машинами.



В компании признали, что в магазинах в последнее время действительно отмечается ажиотажный спрос, а доставленные к ним паллеты сразу же разбирают покупатели. В таких условиях могут возникать периоды, когда полка остается пустой до того, как в магазин прибудет следующая машина.



В Х5 отметили, что после прокурорской проверки, которая прошла на минувшей неделе, они уже отработали "все запросы". Каких-либо других вопросов от проверяющих не последовало, не было зафиксировано и нарушений.



Автор: Злата Богатова

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