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В Тель-Авиве ликвидировали террориста, застрелившего двух человек


8.4.2022 12:41
В Тель-Авиве ликвидировали террориста, застрелившего двух человекФото: regnum.ru

Израильские силовики ликвидировали террориста, который ранее совершил вооруженное нападение в Тель-Авиве.

Жертвами инцидента стали два человека, еще десять получили ранения. Состояние четырех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Силами безопасности Израиля нейтрализован 28-летний палестинец, накануне вечером устроивший стрельбу в Тель-Авиве. Как передает израильский новостной портал Ynet, имя злоумышленника - Раед Хазем, он является уроженцем города Дженин, расположенного на западном берегу реки Иордан.

Со ссылкой на источники в силовых структурах Израиля отмечается, что террориста обнаружили в районе Яффо на юге Тель-Авива. В ходе завязавшейся перестрелки подозреваемый получил смертельные ранения и погиб на месте. Среди сотрудников службы безопасности пострадавших нет.

ЧП случилось вечером минувшего четверга, 7 апреля, в самом центре Тель-Авива. Вооруженный злоумышленник открыл стрельбу на улице Дизенгофф, ранив четырнадцать человек, двое из которых скончались. Четверо пострадавших получили серьезные повреждения.

Израильские власти квалифицировали трагическое происшествие как террористическую атаку. Премьер-министр страны Нафтали Беннет заявил, что все причастные к этому инциденту будут найдены и привлечены к ответственности.

В конце минувшего марта в израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человек. Нападавшего ликвидировали силовики, прибывшие на вызов о стрельбе. Незадолго до инцидента выстрелы прогремели на улице Хадера, где погибли два человека, еще шесть, включая двух полицейских, получили ранения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 150

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