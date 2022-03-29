ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Чукотке белый медведь убил трех собак
На Чукотке белый медведь убил трех собак
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайн
Агрегаторов такси могут обязать передавать данные ФСБ онлайн
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
В Стамбуле начались переговоры Мединского и Арахамии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставокСМИ: Сбербанк обнулит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Лондон отказался платить рублями за российский газЛондон отказался платить рублями за российский газ
Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФРосавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ
Названа предварительная причина взрыва под БелгородомНазвана предварительная причина взрыва под Белгородом
В израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человекВ израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человек


29.3.2022 22:50
В израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человекФото: livejournal.com

Пять человек были убиты в результате атаки в израильском городе Бней-Брак, передают зарубежные СМИ.

Неизвестный, устроивший стрельбу, ликвидирован силовиками.

По последним официальным данным, мужчина, совершивший вооруженное нападение в израильском городе Бней-Брак, нейтрализован прибывшими на место происшествия силовиками.

Местные власти подтвердили сведения о гибели пяти человек, передает государственная радиостанция Kan. Отмечается, что после случившегося премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет консультации с представителями служб безопасности. Сведений о мотивах нападавшего и его личности из официальных источников пока не поступало.

Инцидент стал в Израиле уже вторым за последние дни. В минувшее воскресенье выстрелы прогремели на улице Хадера. В результате ЧП погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В числе пострадавших - двое сотрудников полиции.

Отмечалось, что силовики нейтрализовали в Хадере двух подозреваемых. Власти квалифицировали случившееся как террористический акт. Позже о своей причастности к стрельбе в этом израильском городе заявили члены "Исламского государства" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена).

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Приостановила работу «Новая газета»Приостановила работу «Новая газета»
Польский генерал потребовал «вернуть Калининград Польше»Польский генерал потребовал «вернуть Калининград Польше»
Рыбы Большого Барьерного рифа обесцвечиваются вслед за коралламиРыбы Большого Барьерного рифа обесцвечиваются вслед за кораллами
В Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с БайденомВ Варшаве аварийно сел самолет президента Польши, направлявшегося на встречу с Байденом
На шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человекНа шахте «Осинниковская» в Кузбассе погиб один человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru