Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человек

29.3.2022 22:50

Фото: livejournal.com



Пять человек были убиты в результате атаки в израильском городе Бней-Брак, передают зарубежные СМИ.



Неизвестный, устроивший стрельбу, ликвидирован силовиками.



По последним официальным данным, мужчина, совершивший вооруженное нападение в израильском городе Бней-Брак, нейтрализован прибывшими на место происшествия силовиками.



Местные власти подтвердили сведения о гибели пяти человек, передает государственная радиостанция Kan. Отмечается, что после случившегося премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет консультации с представителями служб безопасности. Сведений о мотивах нападавшего и его личности из официальных источников пока не поступало.



Инцидент стал в Израиле уже вторым за последние дни. В минувшее воскресенье выстрелы прогремели на улице Хадера. В результате ЧП погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В числе пострадавших - двое сотрудников полиции.



Отмечалось, что силовики нейтрализовали в Хадере двух подозреваемых. Власти квалифицировали случившееся как террористический акт. Позже о своей причастности к стрельбе в этом израильском городе заявили члены "Исламского государства" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена).



Автор: Злата Богатова

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