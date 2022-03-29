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В израильском Бней-Браке неизвестный застрелил пять человек
29.3.2022 22:50
Фото: livejournal.com
Пять человек были убиты в результате атаки в израильском городе Бней-Брак, передают зарубежные СМИ.
Неизвестный, устроивший стрельбу, ликвидирован силовиками.
По последним официальным данным, мужчина, совершивший вооруженное нападение в израильском городе Бней-Брак, нейтрализован прибывшими на место происшествия силовиками.
Местные власти подтвердили сведения о гибели пяти человек, передает государственная радиостанция Kan. Отмечается, что после случившегося премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет консультации с представителями служб безопасности. Сведений о мотивах нападавшего и его личности из официальных источников пока не поступало.
Инцидент стал в Израиле уже вторым за последние дни. В минувшее воскресенье выстрелы прогремели на улице Хадера. В результате ЧП погибли два человека, еще шестеро получили ранения. В числе пострадавших - двое сотрудников полиции.
Отмечалось, что силовики нейтрализовали в Хадере двух подозреваемых. Власти квалифицировали случившееся как террористический акт. Позже о своей причастности к стрельбе в этом израильском городе заявили члены "Исламского государства" (в РФ деятельность организации признана экстремистской и официально запрещена).
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