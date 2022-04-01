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Организаторы «Золотой малины» отозвали премию Брюса Уиллиса
1.4.2022 18:02
Фото: growthlittleones.com
В Соединенных Штатах оргкомитет премии "Золотая малина" объявил о решении отозвать награду, которую ранее присудили Брюсу Уиллису.
Заявление было сделано вскоре после того, как близкие артиста подтвердили сведения о серьезных проблемах с его здоровьем, передает New York Post.
Лауреаты "Золотой малины" были объявлены в прошлую субботу. Отмечалось, что Брюс Уиллис был удостоен награды за картину "Звездный рубеж". Организаторы даже специально учредили для артиста особую номинацию.
Когда близкие Брюса Уиллиса подтвердили информацию о серьезном заболевании актера, оргкомитет отозвал приз. В соответствующем заявлении указывалось, что они приняли решение "после долгих раздумий". Учитывая, что на качество работы может влиять состояние здоровья, организаторы премии подчеркнули, что давать в таких случаях "Золотую малину" нецелесообразно".
19 марта Уиллису исполнилось 67 лет. За годы кинокарьеры он успел сыграть в более чем ста фильмах. В 2006 году на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде появилась именная звезда артиста.
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