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Бритни Спирс хочет уехать из США, чтобы сохранить психическое здоровье
26.2.2022 16:44
Фото: beztabu.net
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс готова уехать за пределы Соединенных Штатов.
Как написала артистка в своем Instagram, она может покинуть страну, чтобы сохранить свое психическое здоровье.
По словам звезды, она может покинуть США уже "очень скоро". Бритни Спирс пояснила, что решится на такой шаг, чтобы сохранить здоровую психику. 40-летняя артистка дважды публиковала эту запись, а потом стирала, отмечают американские СМИ.
Напомним, не так давно Бритни Спирс смогла освободиться из-под опеки своего отца. На протяжении тринадцати лет он контролировал не только финансы и передвижения дочери, но и ее личную жизнь, включая вопросы, связанные с планированием беременности.
Сейчас контроль за капиталами звезды по решению суда на время передали профессиональному аудитору Джону Забелу. На этом настаивали Бритни Спирс и представляющий ее интересы адвокат Мэттью Розенгарт. Согласно последнему официальному решению, артистка сохраняет право на планирование наследства и может передавать внешние активы в траст Спирс.
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