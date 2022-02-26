ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
В Москве после падения с высоты погибла следователь МВД
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕ
Медведев допустил введение смертной казни после выхода России из СЕ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минобороны РФ сообщает о полной блокировке ХерсонаМинобороны РФ сообщает о полной блокировке Херсона
США намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФСША намерены сохранить в SWIFT некоторые банки РФ
РФ закрыла воздушное пространство для РумынииРФ закрыла воздушное пространство для Румынии
Mash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комыMash: Жириновского ввели в состояние медикаментозной комы
Американская актриса призналась, что хотела бы быть «матерью» ПутинаАмериканская актриса призналась, что хотела бы быть «матерью» Путина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
А не пошла бы ты замуж?А не пошла бы ты замуж?
Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Бритни Спирс хочет уехать из США, чтобы сохранить психическое здоровье


26.2.2022 16:44
Бритни Спирс хочет уехать из США, чтобы сохранить психическое здоровьеФото: beztabu.net

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс готова уехать за пределы Соединенных Штатов.

Как написала артистка в своем Instagram, она может покинуть страну, чтобы сохранить свое психическое здоровье.

По словам звезды, она может покинуть США уже "очень скоро". Бритни Спирс пояснила, что решится на такой шаг, чтобы сохранить здоровую психику. 40-летняя артистка дважды публиковала эту запись, а потом стирала, отмечают американские СМИ.

Напомним, не так давно Бритни Спирс смогла освободиться из-под опеки своего отца. На протяжении тринадцати лет он контролировал не только финансы и передвижения дочери, но и ее личную жизнь, включая вопросы, связанные с планированием беременности.

Сейчас контроль за капиталами звезды по решению суда на время передали профессиональному аудитору Джону Забелу. На этом настаивали Бритни Спирс и представляющий ее интересы адвокат Мэттью Розенгарт. Согласно последнему официальному решению, артистка сохраняет право на планирование наследства и может передавать внешние активы в траст Спирс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
            

Популярное

Ученые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и АзиейУченые нашли следы потерянного континента, существовавшего между Европой, Африкой и Азией
На звездную карту нанесли 4,4 млн объектовНа звездную карту нанесли 4,4 млн объектов
Под Воронежем потерпел крушение военный самолет Ан-2Под Воронежем потерпел крушение военный самолет Ан-2
Елизавета II заразилась COVID-19Елизавета II заразилась COVID-19
Песков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на УкраинеПесков: из-за отказа Киева от переговоров войска РФ возобновляют продвижение на Украине

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru