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В Италии пытались поджечь виллу ведущего Соловьева


6.4.2022 19:39
В Италии пытались поджечь виллу ведущего СоловьеваФото: myseldon.com

Неизвестные подожгли виллу на озере Комо, которая принадлежит известному российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

О происшествии в итальянском городе Менаджо рассказали агентство ANSA и газета Corriere Della Sera, сообщает РБК.

Как стало известно, неизвестные для поджога использовали шины. Экстренные службы города Менаджо в Ломбардии, прибыв на место происшествия, смогли довольно быстро потушить огонь. В местной полиции при этом подтвердили, что речь может идти об умышленном поджоге.

Находившаяся на реконструкции вилла подверглась нападению на рассвете. Правоохранители сейчас анализируют записи видеокамер, установленных рядом с местом ЧП, газета Corriere Della Sera. Следователи также общается с владельцем дома. Они пытаются выяснить у Соловьева, не получал ли он в последнее время каких-либо угрожающих сообщений или предупреждений, сообщает издание.

Итальянская газета также напоминает, что российскому ведущему принадлежат на Комо три дома общей стоимостью порядка €8 млн. Со ссылкой на источники в полиции отмечается, что были зафиксированы признаки попытки проникновения еще в одном доме Соловьева, который расположен в Пьянелло-дель-Ларио.

В минувшем марте La Repubblica информировала об аресте двух вилл Соловьева на озере Комо. Власти Италии предприняли эти меры из-за того, что ведущий попал в санкционный список Евросоюза.

В 2019 году Соловьев подтвердил сведения о том, что ему принадлежит дом в Италии. Ведущий пояснял, что приобрел его за свой счет. Позже он отметил, что имеет "не один" дом в Европе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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